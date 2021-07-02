أين تذهب.. مطعم فلو: قائمة أطباق صحيّة لموسم الصيف

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم فلو، الوجهة الرائدة للمأكولات الصحية في دبي، بفرعيه في جميرا أبراج الإمارات ومدينة دبي للإنترنت، عن إطلاق قائمة طعام جديدة لتشجيع سكان دبي على اعتماد نظام غذائي صحي هذا الصيف.

ويتولى رئيس الطهاة، كريستوفر كينسلي، مهمة إعداد قائمة الأطباق الجديدة والمتوافرة في المطعم، ابتداء من الرابع من يوليو، حيث يراعي في تحضير وصفاته توجّه العلامة الصحي وتقديم الوجبات الكلاسيكية بلمسة مميزة لتناسب جميع الأذواق، وتتنوع الأطباق بين المأكولات البحرية والأصناف النباتية مثل اسكالوب المحار الملكي الڤيجان بسعر 48 درهماً، وسيفيتشي الليمون التايلاندي بسعر 36 درهماً.

كما تتيح القائمة الجديدة لضيوف المطعم أن يبدأوا يومهم مع مجموعة جذابة من الكوكتيلات المغذية وأطباق الأساي، المتوافرة يومياً حتى الساعة 11 صباحاً، ويمكن لعشّاق زبدة الفستق اختيار ناتي بادي بول، طبق الأساي المزيّن بالجرانولا المحضرة في المطعم، وزبدة الفستق والموز والمكونات الأساسية الأخرى، بسعر يبدأ من 36 درهماً.

وينصح الشيف كينسلي هواة الأطباق النباتية الغنية بالنكهة، بطبق شكشوكة الباذنجان الڤيجان،بسعر 40 درهماً.

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