تزداد في الصيف.. كيف تتخلص من الرائحة الكريهة لصندوق القمامة المنزلي؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشار اتحاد هيئات البلدية الألمانية إلى أن صندوق القمامة المنزلي سرعان ما تنبعث منه رائحة كريهة خلال فصل الصيف؛ نظراً لأن درجات الحرارة العالية تُعجّل بوتيرة عملية التخمر.

ولمواجهة الرائحة الكريهة، ينصح الخبراء الألمان بغسل صندوق القمامة المنزلي بشكل متكرر، مع نثر مسحوق الخبز أو النطرون على قاع الصندوق وتركه لبعض الوقت، ثم شطفه.

وكبديل يمكن أيضاً شطف الصندوق بالخل أو نثر مسحوق أو حبوب القهوة في قاع الصندوق ثم شطفه. وتمتاز هذه المواد جميعها بقدرتها على إزالة الروائح الكريهة.

وللحد من تكون الرائحة الكريهة من الأساس ينبغي التخلص من القمامة العضوية كبقايا الفواكه من خلال لفها في ورق الجرائد، والذي يعمل على امتصاص الرطوبة.

ومن المهم أيضاً وضع صندوق القمامة في الظل بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

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