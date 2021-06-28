«عزيزتي حواء».. 7 نصائح لاختيار ملابس لأطفالك تجنّبهم الشعور بالحرارة

المصدر: دبي ■ د.ب.أ

من الصعب أحياناً تحديد نوعية أزياء الأطفال خلال موسم الصيف، لكن مع اتباع بعض النصائح الموثوقة يمكنك اختيار أزياء أنيقة وعملية وعصرية، تقيهم حرارة الصيف خلال موسم الاحتفالات.

وتالياً سبع نصائح مفيدة تساعد الأمهات على اختيار ملابس مريحة خلال هذا الصيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وفي مقدمتها تخيّر الأقمشة القطنية، والقصات المريحة للأطفال.

1- القطن لا غنى عنه

تعد الملابس ذات الأقمشة القطنية أكثر قدرة على امتصاص العرق من الملابس التي تدخل في أقمشتها الألياف الاصطناعية، كما أن القميص القطني يعد عنصراً أساسياً في خزانة ملابس طفلك، والسراويل القصيرة لا تحتاج إلى تفكير عندما يتعلق الأمر بأزياء الطقس الحار.

2- اختاري «الفاتح»

اختاري الألوان الفاتحة والفساتين البيضاء والقمصان ذات الأزرار، التي تعكس أشعة الشمس بدلاً من امتصاصها، وتبدو درجات اللون الأزرق المختلفة جيدة أيضاً على الأطفال وتتوافق مع ألوان الباستيل، لا تترددي في الجمع بين الجينز الأزرق مع قميص قطني أزرق فاتح.

3- الفضفاض أفضل رهان

الملابس الفضفاضة أفضل رهان لك للاستمتاع بجو مريح في الصيف، اختاري السراويل القصيرة واسعة الساق، والقمصان الفضفاضة والبلوزات والفساتين الأكبر حجماً، مع توفير مساحة للحركة.

4- حماية من الشمس

في الأماكن الخارجية، يمكن أن تساعد الملابس ذات الأكمام الطويلة أطفالك الصغار على الاستمتاع بجو معتدل، وذلك عبر حماية بشرتهم من أشعة الشمس المباشرة، ويمكن ارتداؤها مع «تي شيرت» قطني لتوفير أقصى درجات الراحة مع إطلالة جذابة وأنيقة.

5- بلوزات ناعمة

عليكِ بالألوان الزاهية مثل الأميرات لابنتك، واختاري بلوزات ناعمة من درجات هذه الألوان بوزن خفيف، تسمح بمرور الهواء إلى الداخل عند المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية.

6- إطلالة بالفستان

الفساتين ليست فقط للمناسبات الاحتفالية، إذ يشكّل فستان الصيف المريح خياراً سهلاً للأيام التي لا تعرفين فيها ماذا ترتدين، ويعد الصيف الوقت المثالي لإخراج الفساتين الخاصة بك مع الصنادل لإطلالة صيفية.

7- فكري أيضاً في أقدامهم

بينما تمنحين أطفالك بعض الهواء النقي، فكري أيضاً في أقدامهم، تبدو الأحذية الرياضية رائعة عند تنسيقها مع السراويل القصيرة والقمصان، إضافة إلى أنها جذابة جداً.

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