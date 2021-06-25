أين تذهب.. Renaissance Downtown.. تجارب المأكولات الشهية

المصدر: الامارات اليوم

يقدم فندق Renaissance Downtown Hotel, Dubai من فئة خمس نجوم، من موقعه في وسط مدينة دبي، عالماً من تجارب المأكولات الشهية لضيوفه خلال موسم الصيف، حيث سيكون الذواقة على موعد مع تشكيلة واسعة من الأطباق المميزة والمتوافرة في أربعة من مطاعمه الشهيرة، وهي BASTA! وBleu Blanc Oysters & Grill وMAMI UMAMI وPoppy.

وبفضل خياراتها المتنوعة، تتجاوز هذه الوجهات المميزة جميع التوقعات وتضمن تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات، سواء للراغبين في الاستمتاع بغداء عمل، أو التلذذ بتشكيلة من أصناف التاكو ومختلف المشروبات بأسعار مُخفّضة خلال الساعات المتأخرة من اليوم. ويُنصح الضيوف بالحجز مسبقاً في الوجهة التي يريدونها للاستمتاع بهذه الأجواء المميزة.

كما يمكن للضيوف اليوم اختبار تجربة لا تُنسى، واستكشاف المعنى الحقيقي للاسترخاء، بفضل مستوى الرفاهية الذي يوفره الفندق وأسعاره المُخفضة الخاصة بفصل الصيف.

عشاق التاكو والمرغريتا والأجواء الهادئة، على موعد مع أجوائهم المفضلة في أمسية التاكو، أحدث فعاليات مطعم MAMI UMAMI، حيث يمكنهم الاستمتاع بتشكيلة من ستة أصناف من التاكو من اختيار الشيف، إلى جانب نوعهم المفضل من الكوكتيل، مقابل 200 درهم للشخص الواحد، بدءاً من الساعة الثامنة مساءً ولغاية منتصف الليل كل يوم سبت.

كما يدعو مطعم أبيرتيفو ضيوفه لتدليل أنفسهم على الطريقة الإيطالية مع عرض أبيرتيفو.

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