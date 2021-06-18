أين تذهب.. «أرينا جيمز» تطلق أحدث ألعاب الواقع الافتراضي

المصدر: الامارات اليوم

كشفت صالة أرينا جيمز، وجهة التجارب الترفيهية والافتراضية المميزة في دبي، عن كونها المكان الوحيد في دبي الذي يمكن للاعبين فيه تجربة لعبة الواقع الافتراضي الجديدة والمنتظرة بشدة «Far Cry VR: Dive Into Insanity»، حيث قامت شركتا زيرو لاتينسي في آر وUbisoft بإطلاق اللعبة اعتباراً من يوم أمس.

وتتيح صالة أرينا جيمز في أفينيو البوابة في مركز دبي المالي العالمي للاعبين فرصة اختبار اللعبة لأول مرة ضمن تجربة افتراضية متميزة تتمتع بطابع التجول بحريّة في عوالم متميزة. ويمكن لثمانية لاعبين المشاركة في كل جولة واستكشاف عالم Far Cry بأدق تفاصيله من خلال أحدث أجهزة الألعاب المتطورة، حيث يسافرون إلى جزر رووك الاستوائية الساحرة، ويواجهون «Vaas» إحدى الشخصيات الرئيسة باللعبة وجيشه من الأتباع.

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