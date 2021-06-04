أين تذهب.. تايكو دبي: قائمة أطباق من أجود أنواع اللحوم

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم تايكو في دبي، والفرع المميز في الشرق الأوسط من المطعم الرائد الذي أسسه الشيف شيلو فان كوفوردن في أمستردام، عن إطلاق قائمة مخصصة لعشاق لحم واجيو البقري، والتي تضم سبعة أطباق محضرة من أجود أصناف لحم واجيو البقري الياباني الفاخر. ويُقدّم مطعم تايكو في دبي القائمة الفاخرة كل يوم إثنين، ليحمل للذواقة أشهى النكهات الفخمة للحم واجيو الياباني بمذاقه الفريد

وتضم القائمة أطباقاً تجمع مزيجاً فريداً من النكهات الآسيوية والشرق أوسطية، مطهوةً على الأصول باستخدام توليفة من الأساليب التقليدية والمعاصرة، مثل فشار الواسابي، بالإضافة إلى وتاتاكي المحضر على الطريقة التقليدية من التونة ولحم واجيو مع لمسات من التوت الفارسي الحامض وصلصة الصويا.

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