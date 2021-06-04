أين تذهب.. قائمة جديدة وشهية في مطعم «كازا دي تاباس»

المصدر: الامارات اليوم

يُعتَبر مطعم «كازا دي تاباس» Casa De Tapas، الواقع في نادي خور دبي لليخوت، أحد أشهر المطاعم الإسبانية في المدينة، إذ يقصده عشّاق الطعام منذ أكثر من 10 أعوام، ولا عجب في ذلك فالمأكولات شهيّة، والموقع المطلّ على خور دبي ولا أروع والأجواء مريحة ونابضة بالحياة. وحالياً يُرحّب المطعم برئيس طهاة جديد هو الشيف خوان رامون سوبيرو لاكا، الملمّ بالمأكولات الإسبانية.

حيث أعدّ الشيف قائمة جديدة ستُبهر الضيوف.

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