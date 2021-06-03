هلا بالسفر.. 11 نصيحة لوِجهات سياحية هذا الصيف

المصدر: الإمارات اليوم

إن كنت تخطط للسفر بغرض السياحة ولاتزال في حيرة من أمرك بخصوص الوجهة التي ستذهب إليها، إليك هذا النصائح التي تضم أفضل 11 وجهة سفر، متبوعة بمجموعة من المعلومات المهمة عن كل منها. وأطلقت «العربية للطيران» لائحة أفضل 11 وجهة لإقامة إجازة الصيف مع العائلات، وهي: يريفان، وباتومي، وتبليسي، وطشقند، وكييف، وشرم الشيخ، وبيشكيك، وموسكو، وألماتي، وسراييفو، ونيروبي، مع أسعار تبدأ من 999 درهماً إماراتياً، فأنت على بعد خطوة واحدة من جعل الصيف مميزاً مرة أخرى.

للاطلاع على لائحة أفضل 11 وجهة لإقامة إجازة الصيف مع العائلات، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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