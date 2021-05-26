مشروبات تزيد من متاعب حرقة المعدة.. وأخرى تساعد على «الإطفاء»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي بأن بعض المشروبات تتسبب في تفاقم متاعب حرقة المعدة، وهي المشروبات تحفز إنتاج حمض المعدة مثل المشروبات المحتوية على الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات المحتوية على حمض الكربونيك والمشروبات الغنية بالسكر والكحول.

وعلى العكس من ذلك تساعد بعض المشروبات على إطفاء حرقة المعدة مثل الحليب، خاصة الحليب كامل الدسم؛ نظراً لأنه يعمل على معادلة تأثير حمض المعدة، بالإضافة إلى حليب الشوفان وحليب اللوز.

ولتجنب الإصابة بحرقة المعدة تنصح الجمعية بالإقلال من الأطعمة الحريفة والأطعمة الغنية بالدهون والوجبات الثقيلة والدسمة والفواكه الحمضية والمشروبات المحتوية على الكافيين، لاسيما قبل الذهاب إلى الفراش.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن تكرار الإصابة بحرقة المعدة الشديدة يستلزم استشارة الطبيب؛ لأنه يرفع خطر الإصابة بسرطان المريء.

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