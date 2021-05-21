اين تذهب.. «سوفيتل النخلة».. عروض شيقة بأسعار مغرية

المصدر: الامارات اليوم

يقدم سوفيتل النخلة عروضاً شيقة خلال فصل الصيف بأسعار مغرية، ويسري هذا الحجز حتى 30 سبتمبر 2021، حيث يحصل الزوّار على خصم هائل (ومضمون) بنسبة 50% على جميع الغرف، ويمكنهم اختيار أحد الغرف الفاخرة أو الأجنحة، كما يتوافر خيار الشقق الفندقية الأكبر حجماً والمفروشة بالكامل بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم، للشعور بمزيد من الراحة ولتشعر «وكأنك في بيتك». تشمل مزايا الإقامة في الجناح أيضاً الدخول اليومي إلى صالة بريميير، حيث يمكنك الاستمتاع بالعديد من الامتيازات، من بينها وجبة إفطار مجانية.

كما يحرص الفندق على إمتاع جميع أفراد العائلة إثناء إقامتهم في «سوفيتل دبي النخلة». فهناك كثير من الأنشطة التي يستطيعون استغلال وقت العطلة الثمين بها، مثل الشاطئ الجميل وحمامات السباحة، ومنها المزودة بمنزلقات لمزيد من المرح، و«نادي أمورا للأطفال» المجهز بالعديد من شاشات السينما الداخلية، ويوجد طابقان من الألعاب اللينة وحمام سباحة مخصص للصغار.

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