كلير سميث أول بريطانية تحصل على 3 نجوم ميشلان

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

فازت الطاهية البريطانية كلير سميث بثلاث نجوم ميشلان لمطعمها في لندن خلال فترة الإغلاق، وهي متفائلة بانتعاش هذا القطاع رغم التحديات الراهنة.

وأصبحت كلير سميث (42 عاماً) وهي من إيرلندا الشمالية، في يناير، أول امرأة بريطانية تحصل على ثلاث نجوم ميشلان، وواحدة من أربعة طهاة بريطانيين فقط حصلوا على هذا التكريم.

وقالت إن الحصول على النجمة الثالثة لمطعمها «كور باي كلير سميث» كان بمثابة «حلم أصبح حقيقة»، مضيفة أن «الأمر كان رائعاً لأنه حدث في مثل هذا العام الصعب».

وتضرر قطاع الضيافة في بريطانيا بشدة من الوباء مع منع المطاعم من تقديم الخدمة في الأماكن المغلقة خلال أشهر الشتاء.

وأثناء فترة الإغلاق، أمضى الموظفون في «كور» الذي افتتح في حي نوتينغ هيل الأنيق في لندن عام 2017، وقتهم في إعداد مئات الوجبات كعمل خيري.

وبدأ المطعم كذلك تقديم قوائم وجبات جاهزة وخدمة توصيل وسار العمل «بشكل جيد جداً»، وفقاً لسميث.

وبسبب الإغلاق، تحتم على هذه الطاهية أن تخبر فريقها عن حصولها على النجمة الثالثة من ميشلان عبر مكالمة فيديو.

والطبق الخاص على القائمة هو «البطاطا والبطرخ»، وهو عبارة عن بطاطا مغطاة بسمك الرنجة وبيوض السلمون يقدم مع صلصة بالزبدة البيضاء. وقالت سميث إن الطبق «يحمل حنيناً إلى الماضي بالنسبة إلي» وهو مستوحى من نكهات طفولتها.

وأضافت «نشأت في إيرلندا حيث كنت أتناول البطاطا كل يوم، وقد ترعرعت قرب الساحل».

كانت سميث تبلغ 16 عاماً عندما غادرت مزرعة عائلتها في مقاطعة أنتريم في غرب بلفاست، وذهبت للحصول على تدريب في إنجلترا. عملت في مطعم «لويس الخامس عشر» التابع للطاهي العالمي الان دوكاس في موناكو، ثم أمضت 13 عاماً في مطعم غوردن رامزي تحت إشراف الطاهي البريطاني الشهير في منطقة تشلسي الأنيقة في لندن.

وكلا المطعمين حاصلان على ثلاث نجوم ميشلان.

واختار الأمير هاري وميغن ماركل سميث لتقديم خدمة الطعام لحفلة الاستقبال التي تلت زفافهما في مايو 2018، والذي قالت إنه كان «مثل قصة خيالية» و«شيء سنتذكره بالتأكيد جميعنا لفترة طويلة».

• قطاع الضيافة تضرر بشدة بسبب تداعيات وباء «كورونا».

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