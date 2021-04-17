النصف_الحلو.. «ذي بودي شوب»: باقة هدايا للجسم والبشرة

أعلنت «ذي بودي شوب» عن مجموعة جديدة من باقات منتجاتها للاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر، وذلك للعناية بالجسم والبشرة، وجاءت هذه المنتجات على شكل مجموعة من الهدايا على الشكل التالي:

-باقة العناية بالجسم بخلاصة زهرة الأقحوان، إصدار خاص ورائع يمنح الجسم شعوراً بالانتعاش والنقاء. تتكون المجموعة من جل الاستحمام (39 درهماً) برغوته الرائعة، وزبادي الجسم (72 درهماً)، الذي تمتصه البشرة فوراً بسعادة غامرة، وبخاخ الجسم المرطب (64 درهماً)، الذي ينعش البشرة ويجدد نضارتها.

-اغمري نفسك برائحة المسك والنغمات العطرية للزهور مع أو دو تواليت Pink Plush (149 درهماً). رائحة أوراق الزهور البودرية تمتزج مع خشب الصندل الأنيق في بخاخ Let’s Bloom (79 درهماً)، بينما تتصاعد الروائح الخشبية الراقية والباتشولي الدافئ في أو دو تواليت Bronze Passion (149 درهماً).

- مجموعة المسك الأبيض الفاخرة WHITE MUSK® FLORA (299 درهماً)، مجموعة جديدة وعصرية بخلاصات النباتات النقية، تغمر الحواس وتنعشها. مجموعة كبيرة ومتنوعة غنية بالمسك والنغمات العطرية النباتية الآسرة من البرتقال والبرغموت، مع باقة من زهور الفاوانيا والياسمين. تتضمن المجموعة برفان أو دو تواليت، وجل استحمام، ولوشن للجسم، إضافة إلى بخاخ معطر للجسم.

- بشرة متوهجة أكثر مع باقة فيتامين سي للعناية بالبشرة (199 درهماً)، هدية رائعة من اثنين من المنتجات الغنية بفيتامين سي وخلاصة توت الكامو كامو. يعمل السيروم الخفيف Vitamin C Skin Boost على منح البشرة النعومة الفورية، بينما يمنحها مرطب البشرة Vitamin C Glow Boosting Moisturiser الترطيب العميق.

- صندوق الهدايا الكبير من مجموعة المسك الأسود BLACK MUSK (299 درهماً)، مجموعة فاخرة لعشاق هذا العطر الأسطوري. اغمري حواسك بروائح كمثرى البامبينيلا والفلفل الوردي والفانيليا والفيتيفر والبرغموت. روتين العناية الصباحية أصبح متعة مع هذه المجموعة.

-هدية ثنائية من مجموعة عطور SCENTS OF LIFE (228 درهماً) لمحبي العطور المبهجة التي تنعش الحواس.

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