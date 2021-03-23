أنواع التهاب الكبد الوبائي.. والأعراض المميزة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوضحت الجمعية الألمانية للجهاز الهضمي أن التهاب الكبد الوبائي له أنواع عدة: A وE التي تنتقل بسبب تلوث الطعام والماء، والتهابات B وC وD التي تنتقل عبر ملامسة سوائل الجسم الموبوءة عبر الحَقن مثلاً، أو الاتصال الجنسي غير الآمن.

وأضافت الجمعية أن الأعراض المميزة لالتهاب الكبد تتمثل في اللون الأصفر للجلد والعين واللون الداكن للبول، إلى جانب أعراض عامة أخرى مثل التعب الشديد والغثيان والقيء وآلام البطن.

وتترتب على التهاب الكبد الوبائي عواقب وخيمة مثل تليف أو سرطان الكبد؛ لذا ينبغي علاجه في الوقت المناسب.

ويمكن الوقاية من التهاب الكبد الوبائي A وB وD بواسطة التطعيم، علماً بأن التطعيم ضد النوع B يحمي من النوع D أيضاً، أما النوع C فلا يوجد تطعيم له حالياً.

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