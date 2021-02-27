النصف_الحلو.. «بيو- أويل» يحفظ البشرة من أشعة الشمس

مع اقتراب الطقس الدافئ وبدء ارتفاع درجات الحرارة في الإمارات، يتطلع الجميع إلى قضاء يوم مشمس على الشاطئ والاسترخاء على كراسي الشمس بجانب المسبح لاكتساب السمرة المحببة لديهم، ولهذا يحتاج الجسم إلى عناية مكثفة أكثر من أي وقت مضى، لتتألق البشرة فائقة النعومة كالنجوم في كل مكان. ويذكر أن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تتسبب في كثير من الأضرار للبشرة على مدار العام، وذلك ليس فقط مع الطقس المشمس، ولكن يجب الحذر أيضاً مع الغيوم. وحرصاً على صحة بشرتك والحفاظ على رونقها؛ يقدم لكِ «بيو ـ أويل» بعض أهم النصائح حول كيفية معالجة البشرة التي تضررت من التعرض للشمس، وذلك من خلال منتجاتها الثلاثة الأفضل والأكثر فاعلية:

تنشيط البشرة وتهدئتها

زيت «بيو ـ أويل» للعناية بالبشرة يعيد تنشيط وترطيب البشرة الجافة والمتضررة بعمق، ما يساعد على تهدئتها من آثار التهيج والاحمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس الضارة، وهي أيضاً تُعد من أهم الأسباب الرئيسة وراء تلف الجلد وجفافه وظهور التجاعيد، ولهذا من الضروري الاهتمام بسرعة علاج البشرة إثر تعرضها لأشعة الشمس. يحتوي زيت «بيو ـ أويل» للعناية بالبشرة على كم هائل من فيتامين «أ» و«هـ».

علاج تصبّغ البشرة

يشتهر زيت «بيو ـ أويل» للعناية بالبشرة بقدرته على تحسين مظهر الندبات وعلامات التشقق وتمدد الجلد، إلا أن هذا الإكسير ذو فاعلية كبيرة أيضاً في علاج فرط التصبغ (البقع الداكنة) على الوجه الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية والتعرض للشمس.

الاحمرار ومكافحة الالتهابات

بفضل احتوائه على زيت البابونغ وزيت إكليل الجبل؛ تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في زيت «بيو ـ أويل» للعناية بالبشرة على تهدئة وعلاج الاحمرار وتهيج البشرة الناجم عن التعرض للحرارة.

ترطيب البشرة بعمق

تُسهم منتجات «بيو ـ أويل» للعناية الفائقة بالبشرة في استعادة ترطيب وحيوية البشرة، ويساعد «بيو- أويل» جل العناية بالبشرة الجافة الغني بزبدة «الشيا» وفيتامين «ب3».

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