زيت الورد.. كنز صحي لجمال البشرة والشعر

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «Elle» أن زيت الورد يعد بمثابة ينبوع الصحة والجمال للبشرة والشعر؛ حيث إنه يعمل على تعزيز سريان الدم ويمتاز بتأثير مرطب ومضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة ومثبط للالتهابات. وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن زيت الورد غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تعمل على ترطيب البشرة وتمنحها مظهراً مشدوداً.

ويعمل زيت الورد أيضاً على تهدئة البشرة المتهيجة، ومن ثم يعالج الالتهابات والاحمرار، كما يحارب زيت الورد شوائب البشرة والبقع الصبغية والندبات وخطوط التمدد، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً وموحداً. وإضافة إلى ذلك يساعد زيت الورد على تجديد الخلايا، ومن ثم تمتع البشرة بمظهر يشع شباباً وحيوية. ومن ناحية أخرى، يعتني زيت الورد بالشعر جيداً ويحارب التقصف، كما أنه يعمل على علاج الجفاف والحكة بفروة الرأس.

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