بوابة الجمال تقدّم نصائح للعناية بالأظافر

المصدر: دارمشتات - د.ب.أ

اعتبرت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية أن الأظافر تعد بمثابة المدخل الذي تنفذ منه بكتيريا وجراثيم الجلد، ولذا ينبغي العناية بها جيداً.

وأوضحت أنه ينبغي قص الأظافر بشكل سليم وتنظيفها بصفة منتظمة لتوفير حماية فعالة وأكيدة لها ضد التهابات الأظافر، كما ينبغي عدم قص الأظافر حتى مرقد الظفر، مع مراعاة عدم قص طبقة الجلد المحيطة بالظفر.

وللتخلص من الاتساخات يفضل استعمال فرشاة أظافر ناعمة ورقيقة، ومادة تنظيف غير قلوية مع ماء فاتر، مع مراعاة تجنب استعمال منظفات الأظافر المعدنية. وتنصح البوابة النساء اللواتي تلامس أيديهن المياه بكثرة أو مواد التنظيف، أو أي مادة تُلحق ضرراً بالبشرة، بارتداء قفازات واقية، أو استعمال مرهم حماية خاص، كي لا تفقد الأظافر الدهون التي تحميها، ومن ثم تصبح هشة وسهلة الكسر.

وبالإضافة إلى ذلك، ينصح خبراء التجميل بعمل حمام فاتر من زيت اللوز أو زيت الزيتون للعناية بالأظافر المتقصفة، فضلاً عن أن دهان الأظافر بكريم اليد بصفة منتظمة من شأنه زيادة صلابة الأظافر.

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