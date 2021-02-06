القرية العالمية تحقق رقماً جديداً يرتبط بهدف نبيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تمكنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، من تحقيق رقم جديد في «غينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً في إطار احتفالاتها بموسم اليوبيل الفضي.

واختارت الوجهة الرقم القياسي الجديد لكونه يحمل هدفاً نبيلاً مرتبطاً باليوم العالمي للسرطان الذي صادف الرابع من فبراير، ونجحت القرية في تحقيق «أكبر عدد من الشرائط التوعوية يتم تصنيعها من قبل فريق خلال ساعة واحدة».

ووزعت القرية العالمية جميع الشرائط المتعددة الألوان على ضيوفها في ذلك اليوم لنشر الوعي حول المرض.

وأعربت القرية عن فخرها بالمشاركة في دعم اليوم العالمي للسرطان، والذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ويتم الاحتفاء به حول العالم، بهدف نشر التوعية والسعي نحو الوقاية من هذا المرض.

وتستمر القرية العالمية في الترحيب بضيوفها يومياً في الموسم الـ25 حتى 18 أبريل المقبل.



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