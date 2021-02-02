أكثر الأورام الخبيثة شيوعاً في العالم.. خبير أمراض السرطان بمنظمة الصحة يحذر النساء

المصدر: جنيف - رويترز

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن سرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة، وأصبح أكثر أنواع الأورام الخبيثة شيوعاً في العالم.

وذكر أندريه إلبافي، خبير أمراض السرطان بمنظمة الصحة العالمية، في إفادة صحافية بالأمم المتحدة قبل اليوم العالمي للسرطان الذي يحل الخميس: «للمرة الأولى يصبح سرطان الثدي (النوع) الأكثر انتشاراً في العالم».

وأوضح أن سرطان الرئة ظل الأكثر شيوعاً على مدى العقدين الماضيين، لكنه تراجع الآن خطوة للوراء إلى المركز الثاني، متقدماً على سرطان القولون والمستقيم، وهو الثالث على القائمة.

وأشار إلبافي إلى أن سمنة النساء عامل خطر شائع في حدوث سرطان الثدي، مضيفاً أن السمنة عامل محرك للأرقام الإجمالية للسرطان في اتجاه الزيادة.

وأضاف أنه مع نمو سكان العالم وزيادة متوسط العمر المتوقع، هناك تكهنات بأن يصبح السرطان أكثر شيوعاً، بأعداد تصل إلى نحو 30 مليون حالة جديدة سنوياً بحلول عام 2040 ارتفاعاً من 19.3 مليون في 2020.

وتابع إلبافي أن جائحة كورونا عطلت جهود علاج السرطان في نصف الدول التي شملتها الدراسة تقريباً، لافتاً إلى عقبات مثل تأخر التشخيص، والإجهاد الشديد الذي تعرض له العاملون في الرعاية الصحية، وتأثر الأبحاث.

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