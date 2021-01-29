أين تذهب.. «إيتن إربن كيتشن» يعلن عن توسعة جديدة للشرفة الخارجية

أعلن مطعم «إيتن إربن كيتشن» عن توسعة جديدة للشرفة الخارجية، وذلك تلبية للإقبال المتزايد من الزبائن على تناول الطعام في الهواء الطلق في هذه الفترة من العام التي تتميز بأجوائها المعتدلة المميزة.

ويلتزم المطعم الشهير، الذي يقع في دبي مارينا موي، ويستقبل الزبائن طوال اليوم، بإجراءات التباعد الاجتماعي المعمول بها حالياً لسلامة وصحة الجميع، ومع التوسعة الجديدة، يستوعب الآن من 25 إلى 30 ضيفاً إضافياً في الشرفة الخارجية، حيث يقدم للزبائن يومياً قائمة طعام تضم أصنافاً مختارة من أطباق مستوحاة من الموسم، تبعث على السعادة والبهجة.

ويوفر «إيتن إربن كيتشن» قائمة ترضي جميع الأذواق وتحوز على رضا كل الزبائن، بدءاً من وجبات الفطور التي تقدم طوال اليوم، إلى العديد من أصناف القهوة والحلويات اللذيذة، ووجبات غداء العمل الرائعة، والوجبات النباتية الجديدة.

وتشمل قائمة المأكولات مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية، من ضمنها الروبيان المحضر على طريقة البحر الأبيض المتوسط مع الزبدة والثوم، ترافل الكمأة مع الجبن، شرائح اللحم البقري المحمرة مع طبقة من الأعشاب، سندويتش فيليه مينيون، شريحة سلمون وسابي محمرة، إضافة إلى تشكيلة من السلطات الصحية من الخضراوات الطازجة، والشوربات الساختة غنية النكهة، إلى جانب الكثير من الخيارات التي تشمل الأطباق النباتية.

ويستقبل «إيتن إربن كيتشن» الزبائن على مدار الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى 11 مساءً، وفي عطلة نهاية الأسبوع من 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل، وتُقدم وجبات الإفطار والغداء والعشاء طوال اليوم، إضافة إلى أنواع القهوة المميزة وتشكيلة من المعجنات الساخنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news