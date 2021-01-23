النصف_الحلو.. كارولينا هيريرا تطرح عطرين جديدين للرجال والنساء

كشفت دار كارولينا هيريرا عن إطلاق عطرين جديدين ضمن تشكيلة CH بإصدار محدود يحملان اسم بيوتيز (للسيدات) وبيستس (للرجال). ويحمل العطران الرؤية الخاصة للمديرة الإبداعية كارولينا أدريانا هيريرا، ويتميزان بلمسة فنية مستوحاة من جمال الحياة البرية بما فيها من مشاهد استثنائية.

ويجسد العطران الجديدان حاجتنا الماسة إلى السعادة في هذا العالم الصاخب، وإلى مشاعر الحب والتناغم والانسجام. وتتحول السيدات معه إلى فراشات منطلقة نحو الأفق، بينما تظهر شخصية الرجال وكأنها مجموعة من النمور الجامحة.

ويعدّ عطر بيوتيز الخاص بالسيدات نسخة متجددة من عطر كوينز ليبتكر رائحةً حيويةً بنفحات رائعة، تتجسّد فيها مشاعر الحرية تماماً مثل التحليق في أعالي السماء. ويتميز العطر بنفحات عليا تضمّ الحمضيات الخضراء، أمّا النفحات الوسطى فتكشف عن عبير الأزهار والفاكهة، في حين تتألق النفحات القاعدية بعبق الأخشاب الشرقية، ما يضمن تجربةً فريدةً تمثّل القيم الجمالية البسيطة لهذه الحديقة الحالمة.

من جهته، يواصل عطر بيستس قصة نجاح العلامة في ابتكار عطور الرجال ليصحب عشاقها في رحلة حسية مستوحاة من الأجواء البرية.

أمّا تصميم العبوة الخارجية لكلّ من العطرين فيعكس شخصية مقتنيها، ليعكس بذلك الرؤية الفنية نفسها التي اتبعتها العلامة في مجموعتي كوينز وكينجز، حيث يستقر عطر بيوتيز داخل زجاجة تتحول فيها اللمسة المخملية إلى اللون الأصفر، وتتزين بلصاقة كلاسيكية بشكل فراشات ملوّنة، بينما يتدلى شعار كارولينا هيريرا من أعلى الزجاجة ليمنح التصميم لمسةً عصرية. ومن ناحية أخرى، تتزين عبوة بيستس بتدرجات غنية بالأخضر المخملي، وتظهر على واجهتها لصاقة بشكل نمر توحي بشخصية العطر القوية. ويمنح العطران الجديدان عشاق الدار فرصة استكشاف عالم من العجائب، يتجسّد فيه الشعور بالشغف والمحبة والمغامرة واللون والسحر، حيث يعكس أحدهما جوهر الجمال الأنثوي المرهف، أمّا الآخر فيمثّل القوة الرجولية في أبهى صورها.

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