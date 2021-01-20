أسباب الشخير.. ومتى يكون خطيراً

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أوضحت الجمعية الألمانية لطب الباطنة أن الشخير لا يعدّ مزعجاً فقط، بل قد يكون خطيراً أيضاً.

وأوضحت الجمعية أن الشخير له أسباب عدة، تتمثل في السِمنة والربو والإفراط في المشروبات الكحولية وضيق المسالك التنفسية ووجود بوليبات في الأنف والحلق.

كما قد يرجع الشخير إلى أسباب خِلقية، مثل كبر حجم اللسان وصغر حجم الفك السفلي وطول اللهاة.

وأشارت الجمعية إلى أن الشخير يستلزم استشارة الطبيب إذا كان صوته عالياً للغاية أو متقطعاً، إذ إنه يرفع حينئذ خطر الإصابة بانقطاع النفس أثناء النوم، الذي يرفع بدوره خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومن ثم خطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية تهدد الحياة.

الشخير يستلزم

استشارة الطبيب

إذا كان عالياً.

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