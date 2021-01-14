المسافة المناسبة بين العين والتلفزيون

المصدر: برلين - د.ب.أ

أشارت المجلة الألمانية للتكنولوجيا Connect إلى ضرورة وجود مسافة مناسبة بين العين والتلفاز، لتجنب إجهاد العين أثناء المشاهدة.

وأوضحت أنه يتم احتساب الحد الأدنى للمسافة بين العين والتلفاز من خلال ضرب حجم الشاشة في 1.5، بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 3840 × 2160 بيكسل (UHD)، وفي (3) بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 1920 × 1080 بيكسل (Full HD). ويمثل حاصل الضرب مسافة الجلوس بالسنتيمترات.

فإذا كان قُطر شاشة التلفاز يبلغ 65 بوصة، فإن المسافة بين العين والشاشة ينبغي ألا تقل عن 2.40 متر بالنسبة لدقة الوضوح Full HD، في حين ينبغي ألا تقل هذه المسافة عن 1.20 متر مع دقة الوضوح UHD من الحجم نفسه.

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