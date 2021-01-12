يزيد وزنك رغم الحمية؟..تعرف إلى الأسباب المحتملة

المصدر: متابعة-الإمارات اليوم

قد تكون حريصاً على ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية صحية، غير أنك على الرغم من ذلك تلاحظ زيادة في وزنك، مما يؤدي إلى شعورك بالإحباط. وقد يكون السبب في ذلك إلى بعض الأمور التي تقوم بها أو الظروف التي تختبرها. إليك أهم الأسباب التي قد تقود إلى زيادة الوزن المفاجئة وكيفية التخلص منها بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني:

ضغط نفسي وتوتر

عندما تتعرض لضغوط مستمرة أو يومية، تزداد مستويات الكورتيزول لديك. وتبين الأبحاث أن زيادة الكورتيزول يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن. ويقول الدكتور جوش آكس، أخصائي التغذية السريرية، إن هذا يرجع إلى أن هرمون التوتر يعمل على تخزين الدهون في الجسم. وينصح دكتور آكس للتخلص من التوتر بممارسة اليوغا أو التنزه في الهواء الطلق، أو كتابة اليوميات. بحسب ما نشره موقع (باريد) الأمريكي.

العصائر

قد تعتقد أن شرب العصائر بانتظام من الأمور الصحية التي تقوم بها، غير أن الأمر الذي يغيب عنك أن العصائر الجاهزة تحتوي غالباً على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية.

عدم النوم

يمكن أن يؤدي عدم الحصول على نوم مناسب ليلاً إلى لجوء الناس إلى الطعام كوسيلة لتعويض الطاقة المفقودة، ما قد يؤدي إلى اكتساب بعض الوزن الزائد، كما أن النوم الجيد يساعد على تعزيز التمثيل الغذائي.

التركيز على الطعام

يتناول العديد من الأشخاص طعامهم أمام شاشة التلفزيون، أو خلال العمل على الكمبيوتر مما يؤدي إلى الإفراط في كمية الطعام دون أن تلاحظ. لذا ينصح خبراء التغذية بتجنب هذا التشتت أثناء الوجبات، ومحاولة الاستمتاع بوجبتك لتكون مدركاً لنوعية ما تأكله وكميتها، بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

احتباس السوائل:

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من الصوديوم (الملح) إلى احتباس السوائل، وبالتالي إلى الوزن الزائد.

قصور الغدة الدرقية

الإصابة بقصور الغدة الدرقية قد تقود إلى زيادة الوزن بشكل غير متوقع. إذ تساعد الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية في تنظيم استخدام الجسم للطاقة.

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