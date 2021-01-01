النصف__الحلو.. 7 نصائح لخطة غذائية مثالية للعام الجديد

المصدر: الإمارات اليوم

مع بدء العام الجديد يسارع الناس إلى وضع خطط وأخذ قرارات، سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، ومن أكثر الأهداف والقرارات شيوعاً هي تلك المتعلقة بالنظام الغذائي والأكل الصحي وممارسة الرياضة.

يباشر الأشخاص أسلوب حياتهم الجديد بحماس وابتهاج، لكن على الأغلب عند معظمهم يبدأ هذا الحماس بالتراجع والتلاشي بعد أيام قليلة، وتعود أسباب تردد الناس وتراجعهم بالدرجة الأولى لأن خططهم لم تكن عملية، أو لأنها لم تندمج ببساطة مع روتين الحياة اليومي. وهذا ينطبق بشكل خاص على القرارات المتعلقة بالنظام الغذائي والأكل الصحي، حيث كلاهما يحتاج إلى درجة معينة من التخطيط والانضباط والجهد للمتابعة بجد، وعلى مدار السنة.

ومن الطرق الفعالة جداً للقيام بذلك هي تحضير «خطة غذائية للعام الجديد»، والهدف من ذلك إضافة الخيارات الشخصية التي تندمج مع الأهداف الواقعية، ما يجعل الأمر أكثر سهولة في التمسك بالحمية وتحقيق الأهداف الصحية.

ولمساعدة قرائنا في تحضير خططهم الغذائية الخاصة، قام خبراء «إنديا جيت» بمشاركتنا بعض الأفكار.

للإطلاع على الـ7 نصائح، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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