أين تذهب «مع مراعاة الصحة والسلامة والتباعد».. «روزوود أبوظبي» يرحب بـ 2021 في أجواء راقية

المصدر: الإمارات اليوم

يستقبل فندق «روزوود أبوظبي» ضيوفه ليلة رأس السنة بإطلالة خاصة تكتمل بالمنظر الخلاب لأفق المدينة، من الواجهة البحرية لجزيرة المارية.

تتنوع الخيارات بين مطعم ولاونج «جلو» في الهواء الطلق، الذي تبدأ أسعاره من 900 درهم لطاولة لأربعة أشخاص، ويقدم مطعم «وود آند فاير» قوائم طعام خاصة بليلة رأس السنة تبدأ أسعارها من 655 درهماً.

أما من يودّون استقبال العام الجديد في الأجواء الشرق آسيوية الساحرة، فيستقبلهم مطعم «داي باي دونج»، الحائز العديد من جوائز قطاع الضيافة، بقائمة خاصة كذلك تبدأ من 588 درهماً للشخص.

أما مطعم «سمبوسك» اللبناني فيقدم لضيوف ليلة رأس السنة عروضاً على الطعام، تبدأ من 495 درهماً للشخص.

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