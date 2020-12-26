خبر سار لمن أصيبوا بـ«كورونا».. علاج لمنع عودة الفيروس تحت الاختبار

المصدر: لندن - رويترز

يعمل علماء بريطانيون على تقييم مدى فعالية علاج يمكنه أن يحول دون عودة مرض كوفيد-19 للأشخاص الذين أصيبوا به بالفعل، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.

وطوّرت مؤسسة «مستشفيات لندن الجامعية إن اتش إس» وشركة «أسترازينيكا» الدواء، وتلقى المشاركون في التجربة جرعتين، بحسب الصحيفة. ويمكن للعلاج أن يتوافر في مارس أو أبريل في حال تمت الموافقة عليه من الجهات الرقابية بعد مراجعة الأدلة التي تعطيها الدراسة، بحسب الصحيفة.

وجرى حقن 10 مشاركين بالدواء، حسبما نقلت «الغارديان» عن الطبيبة كاثرين هوليهان، وهي عالمة متخصصة في دراسة الفيروسات في مستشفيات لندن الجامعي وترأس الدراسة المسماة «ستور تشيسار».

وقالت هوليهان إن المشاركين كانوا قد تعرضوا للفيروس في المنزل أو في موقع طبي أو في قاعات الدراسة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ووافقت المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي على شراء مليون جرعة من علاج كوفيد-19 من إنتاج شركة أسترازينيكا المسمى «ايه زد دي 7442» في حال نجح في تجارب المرحلة الثالثة.

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