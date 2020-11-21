النصف_الحلو.. «شوبارد» تُطلق عطرها الجديد Love Chopard

أطلقت «شوبارد»، أخيراً، عطرها الجديد Love Chopard الذي تدخل في توليفته أجود المكوّنات الطبيعية المستوردة من مصادر مسؤولة تُراعي البيئة من أنحاء العالم كافة، وتوحي رائحته بسجّادة حمراء مفروشة بالورود الثمينة والفاخرة، وكأنّه جوهرة غير مرئية.

وهو عطر يدعو إلى التحلّي بحُبّ الحياة والإيجابية التي تتميّز بها الدار، والتي تبلغ ذروتها على السجّادة الحمراء في مهرجان «كان» السينمائي.

وينطوي العطر على ستّ نفحات مختلفة من الورود، بما في ذلك أثمن زيوت الورد الطبيعية الثمينة كزيت الورد البلغاري، من النفحات العليا حتّى النفحات الأساسية في توليفة تنبض فخامةً وأنوثةً.

وانطلاقاً من فلسفة الدار وعنوانها «العطور الطبيعية الفاخرة»، يتغنّى العطر بـ30 مكوّناً عطرياً مستخرجاً بطريقة مستدامة. حيث اختارت «شوبارد» 15 من هذه المكوّنات من برنامج Naturals Together العالمي للاستدامة الذي أطلقته شركة Firmenich والذي يجمع خيرة الحرفيّين والمزارعين في المجتمعات المحلية على صعيد العالم.

وتوفّق هذه التركيبة بين جودة عطرية ممتازة وأعلى مستويات النقاوة، كما أنّها خالية من الفثالات والمواد المسبّبة للحساسيّة والكائنات المعدّلة وراثياً.

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