3 نصائح للاستفادة من التدريب على جهاز الجري

المصدر: هامبورغ - د.ب.أ

أوردت مجلة ألمانية معنيّة بالصحة واللياقة البدنية أن جهاز الجري يتيح للمرء ممارسة الرياضة دون أي إزعاج بسبب الأمطار أو الرياح، مشيرة إلى أنه يمكن زيادة فاعلية التدريب على جهاز الجري باتباع بعض النصائح المفيدة.

وهنا ثلاث نصائح تقدمها مجلة «Fit for fun» لزيادة فاعلية التدريب على جهاز الجري.

1- يمكن محاكاة مقاومة الهواء عند الجري وسط الطبيعة، من خلال ضبط ميل جهاز الجري بنسبة 1%، وهو ما يعادل مقاومة الهواء، التي يمكن الشعور بها عند الجري في الهواء الطلق بسرعة 10 كلم/‏ساعة.

2- عدم وجود رياح باردة أثناء التدريب بجهاز الجري، يجعل المرء يتعرّق بدرجة أكبر من الرياضة في الهواء الطلق، ولذا من المهم شرب الماء بصورة منتظمة، (نصف لتر على الأقل لكل ساعة تدريب).

3- يوفر جهاز الجري درجة من امتصاص الصدمات أثناء الجري، ولذلك فإن الأحذية المخصصة للجري على الطرقات ليست مثالية للتدريب على جهاز الجري، وهنا ينبغي ارتداء أحذية خفيفة ذات درجة تقوس صغيرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news