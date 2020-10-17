فساتين الزفاف 2020.. جريئة بتصاميم بسيطة

المصدر: برلين ■د.ب.أ

تحلم كل فتاة بفستان الزفاف منذ نعومة أظفارها، وترغب في أن تبدو في قمة أناقتها في ليلة العمر. وفي عام 2020، تطل فساتين الزفاف بتصاميم عديدة، تتنوع بين الجريئة والهادئة، كي تجد كل عروس ما يناسب أسلوبها وشخصيتها.

وأوضحت مخططة الزفاف الألمانية، كيرين فيزينر، أن موضة فساتين الزفاف هذا العام تطل بتصاميم جريئة؛ حيث تخطف الفساتين الأنظار إليها من خلال القصات العميقة أماماً وخلفاً.

فتحات Cut-outs

كما تتألق بعض الموديلات بفتحات Cut-outs المثيرة، التي غالباً ما تكون مغطاة بتول شفاف أو تطريزات جذابة.وأضافت فيزينر أن موضة فساتين الزفاف تسلط الضوء هذا الموسم على الأكمام، حيث تزدان بعض الموديلات بأكمام منتفخة، على غرار أزياء عصر النهضة، التي تنطق بالأناقة والفخامة.

بساطة وعملانية

من جانبها، أشارت سوزان ليبه برنارد إلى أن هناك اتجاهاً مضاداً يشهد رواجاً كبيراً هذا الموسم، يتمثل في البساطة والعملانية، حيث يأتي الفستان بتصميم بسيط، يتيح إمكانية إعادة ارتدائه في مناسبات أخرى بعد انتهاء حفل الزفاف.

وأضافت رئيسة تحرير مجلة «العروس والعريس» الألمانية أن من أمثلة هذه الموديلات فستان يتألف من تنورة ذات وسط عال مع توب من الدانتيل، كما تشهد الجمبسوت رواجاً كبيراً، حيث تمتاز هذه القطعة الأحادية بطابع عملي يناسب أنشطة الحياة اليومية.

وفي ما يتعلق بالألوان، أكدت سوزان ليبه برنارد أن الأبيض لايزال يتربع على عرش موضة فساتين الزفاف، إلى جانب درجات البيج المائل للأصفر والبنفسجي الفاتح للغاية.

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