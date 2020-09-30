للتخلص من الدهون العنيدة.. تجنبوا 6 أخطاء شائعة خلال التمارين

المصدر: مومباي - د.ب.أ

خسارة الوزن أمر مليء بالتحديات، وبالتالي يجب تجنب ارتكاب الأخطاء التي يمكن أن تفسد خططك.. وفيما يلي بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها في حال كنت تريد التخلص من الدهون العنيدة.

1- تجاوز الإحماء:

من المهم الإحماء قبل ممارسة التمارين نظراً لأنه يساعد على تجهيز العضلات والقلب والرئتين للنشاط البدني، ويقلل خطر الإصابات. ويعني تخطي الإحماء جعل نفسك أكثر عرضة لإصابة في العضلات بين مشاكل صحية أخرى، بحسب موقع «بينك فيلا».

2 - استخدام الهاتف:

التحدث عبر الهاتف أو النظر فيه يمكن أن يؤثر على التركيز ومدى فعالية التمرين. إذا ما كنت من محبي التقاط صور لتمرينك يمكن الانتظار حتى النهاية لفعل هذا حتى لا يتعارض مع التمرين.

3- التضارب:

من المغري تجربة تمارين جديدة من حين لآخر ولكن التأرجح بين أنظمة التمارين الرياضية ليس تقنية جيدة إذا ما كنت تحاول خسارة الوزن. ويجب تجربة التمسك بنوع واحد من التمارين للحصول على أفضل نتائج.

4- عدم تحديد أيام للراحة والتعافي:

المبالغة في التمارين يمكن أن تجعل المرء يشعر بالإجهاد، وتجعله عرضة للاستنزاف والإصابات. وبالتالي من الضروري السماح لجسدك بالراحة والسماح لألياف العضلات بالتجدد وأن تنمو بشكل أقوى. وأخذ راحة سيساعد في تحسين الأداء.

5- عدم احتساء ما يكفي من السوائل:

عند ممارسة الرياضة، ترتفع درجة حرارة الجسم ما يؤدي إلى الإجهاد. ويمكن لشرب كمية كافية من السوائل المساعدة في تخفيف التوتر وتعزيز أدائك العام.

6- عدم الحصول على ما يكفي من النوم:

عدم الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يدمر خطط فقدان الوزن. ومن الضروري الحصول على ست لثمان ساعات من النوم للسماح للعضلات بالتعافي. والنوم مفيد أيضا في جوانب صحية أخرى، بما في ذلك الوظائف الإدراكية، وتحسين الحالة المزاجية، بين أشياء أخرى.

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