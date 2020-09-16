فقدان مرونة الجسم مع التقدم في العمر.. يمكن معالجتها

المصدر: برلين - د.ب.أ

كلما تقدمنا في العمر، نبدأ بالتفكير في مرونة أجسامنا، سواء عند ممارستنا الرياضة أو عندما نخرج لقضاء بعض الأمور. وقد نفقد مرونتنا مع التقدم في العمر، لكن هذه عملية يمكن لمعظم الأشخاص معالجتها، بحسب خبراء اللياقة البدنية.

وربما يقول البعض إن التمدد يجدي نفعاً، فقط، في حال كان المرء يحاول التعامل مع مشكلة معينة، لكن دون التأكد من أن تظل مرناً، يمكن أن يصير من الصعب ثني الجسد أو التمدد للوصول إلى الأشياء. وقريباً يمكن أن يصبح الوصول إلى كتاب على رفّ مرتفع صعباً للغاية، أو أن يصبح ارتداء الجوارب عملية صعبة.

لذلك يقول الخبراء إنه لزاماً علينا المداومة على الحركة مع التقدم في العمر، حتى لو كانت الفوائد ربما تأخذ فترة أطول حتى تظهر.

يقول دانيل غارتنر، وهو مدرب لياقة بدنية وعالم رياضة من ميونخ: «الأمر يستحق، دائماً، بدء ممارسة الرياضة، لتحسين قدرتك الحركية».

وإذا كان المرء يتحرك كثيراً، لكنه يفتقر إلى المرونة، فهذا يمكن أن يكون شاقاً على الجسم، ويؤثر في المفاصل.

يفقد الجميع درجة معينة من المرونة على مر السنين، لكن يمكن للتمارين الرياضية إبطال هذه العملية. ويضيف غارتنر: «تستغرق التدريبات وقتاً أطول حتى تؤتي ثمارها، وقد لا يكون لها تأثير قوي، لكنها تفيد بدرجة ما».

بينما يشير الأستاذ بجامعة الصحة الرياضية في كولونيا، إنجو فروبوزه، إلى أنه لا توجد قواعد صعبة وسريعة، بشأن مدى المرونة التي يجب أن يكون عليها الأشخاص، وهذا يختلف من مفصل لمفصل.

وبالنسبة للأكتاف، سيتمكن المرء من تدوير ذراعه بزاوية 360 درجة. وهذا شيء صعب لكثير من الشباب أيضاً، ويمكن أن يستفيد الجميع من بعض التمارين لتحسين هذه المنطقة.

ويضيف فروبوزه أنه يمكن اختبار مرونتك بالوقوف بشكل مستقيم، ثم الانحناء إلى الأمام، ويجب أن تصل أطراف الأصابع إلى منتصف قصبة الساق على الأقل. لكن إذا لم يستطع المرء سوى الوصول بالكاد إلى الركبة، فهو بحاجة إلى ممارسة التمارين فوراً.

وبالنسبة للأكتاف، يلفت غارتنر إلى أنه يجب أن يكون المرء قادراً على الوصول إلى خلف الظهر بيد من الأدنى والأخرى من الأعلى، حتى تتلاقى أطراف الأصابع. ويجب أن يكون الهدف هو مجموعة كاملة لحركة المفاصل، لكن ليس أكثر من هذا، نظراً لأن المرونة المفرطة يمكن أن تكون ضارة أيضاً.

الجميع يفقدون درجة معينة من المرونة على مر السنين، لكن يمكن للتمارين الرياضية إبطال هذه العملية.

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