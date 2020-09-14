تقنية جديدة لمتابعة أداء الأجهزة المنزلية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين في الولايات المتحدة جهازاً جديداً، يمكنه متابعة أداء 17 جهازاً مختلفاً من الأجهزة المنزلية، عن طريق الذبذبات الصادرة عنها، بهدف تنبيه المستخدم إلى توقف هذه الأجهزة بعد الانتهاء من عملها.

ويحمل هذا الجهاز الجديد اسم «فيبرو سينس»، وهو يستخدم أشعة الليزر لرصد التغيرات الدقيقة في الذبذبات على الجدران والأسقف والأرضيات داخل المنزل، كما أنه مزود بمنظومة للذكاء الاصطناعي يمكنها التمييز بين الذبذبات التي تصدر عن الأجهزة المختلفة، حيث يختزن بصمة معينة لذبذبة كل جهاز للحيلولة دون حدوث خلط بين الأجهزة وبعضها.

ويهدف فريق الدراسة من جامعة كورنيل الأميركية من وراء هذا الجهاز، إلى الإسهام في فكرة ابتكار منزل ذكي يعمل بشكل أكثر فاعلية وتكاملاً، ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا عن المتخصص في مجال المعلوماتية، الباحث تشينج زانج، قوله إن «إدراك الأنشطة المنزلية المختلفة يتيح للكمبيوتر فهماً أفضل للاحتياجات والسلوكيات البشرية، وبالتالي تحقيق درجة أعلى من التفاعل بين الإنسان والحاسبات».

وأضاف: «من أجل ابتكار منزل ذكي في الوقت الحالي، لابد من تثبيت وحدة استشعار لكل جهاز من الأجهزة المنزلية، لكن التقنية الجديدة هي الأولى من نوعها التي تتيح مراقبة جميع الأجهزة في أكثر من غرفة، بل وفي أكثر من طابق في آن واحد».

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