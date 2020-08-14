النصف_الحلو.. «ستيلا مكارتني»: أناقة النهار وعفوية في السهرة

تتّسم مجموعة «دار ستيلا مكارتني» النسائية والرجالية لموسم خريف 2020 بأنها انتقائية، حيث تجمع قطعاً من المتناقضات والمتضادات، فضلاً عن أناقة في الإطلالات النهارية وعفوية في إطلالات السهرة. حيث امرأة «ستيلا ماكارتني» لهذا الموسم واثقة وغير مكترثة، عفويّة وغير متكلّفة ولا تخشى أن تكون على سجيتها. امرأة جذّابة وساحرة، تنتمي إلى العالم ككل وتقوم بعملها بكل شغف ومن القلب.

وتم اختيار نسق الألوان في المجموعة من الدرجات الحيادية الكلاسيكية. حيث تراوح الألوان بين الأزرق والبيج والرمادي، إضافة إلى الأسود والأبيض، تتخلّلها لمسات باللون الأحمر القاني والعقيقي، والأصفر الليموني، إضافة إلى مسحات مفعمة بالحيوية من درجات البرتقالي الساطع، والكرزي والفوشيا الفاقع. في حين تم إضفاء لطخات من الأخضر الساطع بلون حجر اليشم والأصفر الأسيدي على ملابس العمل من قماش الجينز. كما تم تطعيم قطع تشكيلة ملابس السهرة بلمسات معدنية لامعة بألوان الأزرق النجمي والبرونز التي أضفت أناقة ليلية على الإطلالات.

وتعكس السمة «الكلاسيكية النحتية» للمجموعة إطلالة ستيلّا التقليدية المقاومة للزمن عبر عدسة فنية، حيث تُزيّن أزرار فريدة المعاطف ذات القصّات النحتية والخطوط المقوّسة، في حين يضفي استخدام الـ«فرينج» بطريقة دراماتيكية لمسة مميزة على المعطف البيج الأيقوني. بينما بدت الإطلالات الرسمية من القماش المقلّم أكثر عملية فقد تم منحها مسحة نعومة بفضل تصميم الأكتاف المكشوفة. ومن ضمن القطع المميزة في المجموعة، بدلة من قطعتين مستوحاة من الزيّ العسكري الرسمي، تتميز ببنطال الجوب-كولوت بقصته العريضة في حيت تم استخدام قماش تويل البوليستر الياباني المعاد تدويره.

كما تم استخدام رسوم الغرافيك الحديثة بألوان «مونوكروم» بدرجة عالية من التباين. فمن بين التصاميم فساتين مصنوعة من قماش الشيفون وكريب الصين الحريري تزينت برسم يدوي لموجة بحر، وتم تزيينها بلمسة أخيرة من الحواف المطرّزة مما أضفى حركة على الظل الخارجي ذو الطبقات. كما تم أيضاً استخدام تصميم «التجعيد» بطريقة تراعي تضاريس الجسد، وقد تم إبراز هذا التفصيل من خلال ثقوب محاطة بإطار من الخرز الزجاجي وأحجار الكريستال بألوان متنافرة. ومن بين التفاصيل التي تميز المجموعة أيضاً، استخدام ألوان بدرجات متعاكسة للغاية وخطوط تجريدية على أقمشة مكسّرة بطريقةsunray pleats صُنعت من جلد alter-nappa النباتي والنايلون معاد التدوير. كما تم استخدام نوع جديد من قماش البوليستر اللاميه معاد التدوير في قطع السهرة التي صُمّمت من القماش المكسّر بلمسات عصرية.

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