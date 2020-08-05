لمرضى حساسية حبوب اللقاح.. تدابير منزلية مهمة

المصدر: بون - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية إنه يتعين على مرضى حساسية حبوب اللقاح منع دخول حبوب اللقاح إلى المنزل ببعض التدابير.

ومن أبرز التدابير تركيب شبكات منع حبوب اللقاح. وأوضحت الجمعية أن هذه الشبكات، التي تركب على النوافذ والأبواب، عبارة عن حواجز ميكانيكية تتمثل مهمتها في منع حبوب اللقاح من دخول المنزل.

ومن التدابير المهمة عدم خلع الملابس في غرفة النوم بعد العودة إلى المنزل من الخارج؛ نظراً لأن حبوب اللقاح قد تلتصق بالسراويل والقمصان والأحذية.

ولتنظيف المنزل يتعين على مرضى حساسية حبوب اللقاح استعمال مكنسة كهربائية مزودة بفلتر Hepa، والذي يعمل على شفط أصغر جزيئات الغبار في كيس أو وعاء ماء.

يشار إلى أن حساسية حبوب اللقاح هي استجابة تحسسية تجاه حبوب لقاح بعض الأشجار، تتمثل أعراضها في العطس وزيادة إفرازات دموع العين والرشح واحمرار الجلد والحكة والطفح الجلدي.

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