5 علاجات طبيعية فعّالة للتخلص من الصداع

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

يعد الصداع حالة مرضية شائعة، يعاني منها كثيرون يومياً. وهناك أنواع كثيرة من الصداع، وأكثرها شيوعاً الصداع التوتري.

ورغم وجود أدوية بالجملة لتخفيف أعراض الصداع، إلا أن هناك أيضاً عدداً من العلاجات الطبيعية الفعّالة، حسبما جاء على موقع «هيلث لاين». وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية للتخلص من الصداع طبيعياً:

1 - احتساء المياه:

أظهرت الدراسات أن الجفاف المزمن هو سبب شائع للصداع التوتري والصداع النصفي. وتبين أن احتساء المياه يخفف أعراض الصداع لدى الأشخاص الذين يعانون الجفاف في خلال 30 دقيقة إلى ثلاث ساعات. ولتجنب الجفاف يمكن أيضاً تناول الأطعمة الغنية بالماء.

2- المغنسيوم:

المغنسيوم معدن مهم لوظائف لا حصر لها في الجسم، بما في ذلك التحكم في سكر الدم ونقل الأعصاب. وتبين أيضاً أن المغنسيوم علاج آمن وفعال في حالات الصداع. وتشير الأدلة إلى أن نقص المغنسيوم هو أكثر شيوعاً في الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي المنتظم، مقارنة بهؤلاء الذين لا يصابون به.

وأظهرت الدراسات أن العلاج بـ600 ميليغرام من سترات المغنسيوم الفموي في اليوم يساعد في خفض تكرار وحدة الصداع النصفي.

3 - قدر كاف من النوم:

الحرمان من النوم من الأسباب التي يمكن أن تؤدي للصداع لدى بعض الأشخاص. كما أن كثرة النوم أيضاً تؤدي للصداع. وللحصول على أقصى الفوائد، يفضل النوم من سبع إلى تسع ساعات ليلاً.

4- الزيوت الأساسية:

الزيوت الأساسية هي سوائل عالية التركيز، تحتوي على مركبات عطرية من نباتات مختلفة. يساعد زيت النعناع واللافندر بشدة عند الإصابة بالصداع. وتبين أن استخدام زيت النعناع يقلل أعراض الصداع التوتري. كما أن زيت اللافندر فعّال للغاية في تقليل آلام الصداع النصفي والأعراض المرتبطة به عند وضعه على الشفاه العليا واستنشاقه.

5- الاسترخاء باليوغا:

ممارسة اليوغا وسيلة ممتازة لتخفيف الضغط وزيادة المرونة وتقليل الألم وتحسين الجودة الإجمالية للحياة. وقد تساعد حتى في تقليل شدة وتكرار الصداع.

وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين مارسوا اليوغا لثلاثة أشهر لاحظوا تراجعاً كبيراً في مدى تكرار الصداع وشدته والأعراض ذات الصلة، مقارنة بهؤلاء الذين لم يمارسوها.

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