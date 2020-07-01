الأبيض يكسو الموضة النسائية في صيف 2020

المصدر: برلين - د.ب.أ

يكسو اللون الأبيض الموضة النسائية في صيف 2020، ليمنح المرأة إطلالة ساطعة ومشرقة تعكس الصفاء والنقاء.

وأوضح خبير الموضة الألماني، أندرياس روزه، أن اللون الأبيض يمتاز بطابع جذاب ينطق بالأناقة والفخامة من ناحية، ويعبر عن البهجة والإقبال على الحياة من ناحية أخرى. وأضاف أن الأبيض يكسو هذا الموسم الفساتين الانسيابية، التي تزدان بالكرانيش والدانتيل، مشيراً إلى أنه يتم تنسيقها مع حذاء رياضي، للحصول على إطلالة كاجوال تساير روح العصر. وتتألق التنورة أيضاً، خصوصاً التنورة الماكسي، باللون الأبيض، بينما يتم تنسيقها مع قطع فوقية ذات ألوان صارخة كالألوان النيون لخلق تباين مثير يخطف الأنظار. كما يتحلى السروال الضيق باللون الأبيض، ويتم تنسيقه مع قطعة فوقية تكتسي اللون الكريمي للحصول على إطلالة هادئة، أو قطعة فوقية ذات لون مشرق كالأصفر للحصول على إطلالة صيفية مشرقة ومبهجة.

من جانبها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية، إنكا مولر فينكلمان، إلى أنه يمكن تنسيق درجات الأبيض المختلفة مع بعضها بعضاً، مثل الأبيض الناصع والأبيض الكريمي والأوف وايت، للحصول على إطلالة تنطق بالأناقة والفخامة من ناحية، ولإطالة القامة من ناحية أخرى.

وأشارت إلى ضرورة اختيار القطعة الفوقية ذات اللون الأبيض، تبعاً للون البشرة.

كما أكدت فينكلمان أهمية وضع مكياج ذي ألوان نابضة بالحياة عند ارتداء قطعة فوقية تكتسي اللون الأبيض، كي لا تبدو البشرة شاحبة.

أندرياس روزه:

«الأبيض ينطق بالأناقة، ويعبر عن الإقبال على الحياة».

إنكا مولر فينكلمان:

«يمكن تنسيق درجات الأبيض المختلفة مع بعضها بعضاً».

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