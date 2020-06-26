الخط العربي.. لمسة جمال في الديكور الحديث

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

الخط العربي من أهم وأجمل خطوط الكتابة على الإطلاق. فالخط العربي ما اختلط بشيء إلا زانه، حيث بدأ، أخيراً، يدخل في التصميم الداخلي للأماكن وللديكورات ووحدات الإنارة والمقاعد والطاولات ووحدات الديكور العصري، بأشكال مختلفة ودهانات على الحائط، بأشكال وتصميمات جديدة.

وللزخارف الإسلامية والعربية جمال تشهد عليه مختلف المساجد التاريخية، التي تجعلك منبهراً بروعة التصميم. وتقف مشدوهاً أمام عظمة مبدعيها، لذا اهتم كثيرون بدمجها في ديكور المنزل، من خلال حِرف فنية قيمة وجميلة. لكنها قد تتماشى لفخامتها وتصميمها التراثي مع المنازل ذات الديكور المودرن، لذا ابتكر مصممو الديكور أفكاراً عدة لدمج الحروف العربية والزخارف والنقوش الإسلامية القديمة بطريقة عصرية جداً. ولكل خط من الخطوط العربية شكله الخاص به، الذي يميز الخط العربي عن غيره من الخطوط من حيث طريقة كتابته، التي تعتمد على فن الرسم بما يزيد من جماله.

وأخيراً صُممت فنادق «أنداز» لتكون متكاملة ومتناغمة مع مواقعها المميزة بحيث يتمكّن الضيوف من الانغماس بالكامل في الوجهة التي اختاروها. حيث يتمتع فندق «أنداز دبي» بتصميم خالٍ من العوائق ليتجوّل كل ضيف بحرية تامة وكأنه في كنف منزله منذ لحظة دخوله، وينغمس في تجربة تفاعلية تظهر روعة إرث دبي وتصاميمه البديعة، وهي سمات تجلت بوضوح في كل عناصر التصميم والتجارب. و«أنداز» كلمة هندية تعني «الأسلوب الشخصي» و«أنداز دبي النخلة» يكرّم جذوره الهندية ويتفاخر بأسلوبه المميز الذي يعكس خصائص المنطقة، كما يحتفي بالشخصية الفريدة التي يتمتع بها كل ضيف ومقيم.

وتكريماً للتصميم المفعم بالحياة والتراث الغني في دبي، تم تصميم عناصر الديكور والأعمال الفنية خصيصاً لتسليط الضوء على الحرفية التقليدية وأنماط المنسوجات والتقنيات المستخدمة لصناعتها، بما يعكس ثقافة المنطقة. وفيما تتجول في أنحاء الفندق، سيقع نظرك على باقة من المنحوتات الفنية والديكورات والرسوم، التي تعبق بالثقافة العربية إنما بطريقة معاصرة وتجريدية.

وتتربّع في وسط مدخل الفندق منحوتة تجريدية مذهلة تجسّد صقوراً تكاد تبدو وكأنها تحلق بحرية، وهي إشادة بالطير الوطني لدولة الإمارات. وتتدلى المنحوتة التي تعكس الحضارة المحلية بامتياز فوق طاولة طعام كبيرة، وتحيط بها باقة من الكراسي المميزة، لتعكس حفاوة الضيافة العربية وتشكّل موقعاً لاستقبال الضيوف عند وصولهم.

ثم يطلّ بابان بارزان بارتفاع ستة أمتار منقوشان بخطّ عربي تجريدي يدعوان الضيوف إلى استكشاف الفندق والتجول في أنحائه على سجيتهم. كما يحيط بالبابين مزيج من الجدران والأقمشة والزخارف التجريدية والمنسوجات العربية الأصيلة. وستقع عيناك في كل أنحاء الفندق على عناصر ثقافية يتسم بعضها بتصميم جريء وفخم، بينما يتمثل البعض الآخر في التفاصيل ليحافظ على عنصر المفاجأة كيفما توجهت داخل الفندق.

- تصميم عناصر الديكور والأعمال الفنية، لتسليط الضوء على الحرفية التقليدية، وأنماط المنسوجات بما يعكس ثقافة المنطقة.

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