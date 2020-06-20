كنز للصحة والشباب.. خبيرة ألمانية تعدّد فوائد البطيخ

المصدر: بون - د.ب.أ

وصفت خبيرة ألمانية البطيخ بأنه يعد بمثابة مفتاح الصحة والجمال؛ إذ يساعد على حرق الدهون والتمتع بالرشاقة، ويحافظ على جمال وشباب البشرة.

وأوضحت عضو المؤسسة الألمانية للزراعة والتغذية، أولريكه بيكلمان، أن 100 غرام من البطيخ تحتوي على 38 سعراً حرارياً فقط؛ نظراً لأن الماء يشكل نسبة تصل إلى 90% من البطيخ.

وبفضل محتواه العالي من الماء يمتاز البطيخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو يعمل على تنظيف الكلى، وبالتالي تنشيط عملية الأيض والمساعدة في حرق الدهون.

ويشتمل البطيخ أيضاً على الحمض الأميني «سيترولين»، الذي يساعد على حرق الدهون.

كما يعد البطيخ كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ إذ إنه غني بفيتامين C، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، ويساعد على شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة. ويشتمل البطيخ أيضاً على فيتامين A وفيتامين B6 والبوتاسيوم.

وبالإضافة إلى ذلك، يزخر البطيخ بمادة «ليكوبين» المضادة للأكسدة، والتي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة.

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