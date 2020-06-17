بريطانيا تهلل لنتائج دواء ديكساميثازون: أفضل نبأ يتعلق بمواجهة كورونا حتى الآن

المصدر: لندن - رويترز

أشاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء باستخدام عقار من عائلة الستيرويدات يسمى ديكساميثازون في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، معتبراً ذلك أفضل نبأ حتى الآن في ما يتعلق بمواجهة تفشي الوباء.

وأظهرت التجارب السريرية التي أُعلنت أمس الثلاثاء أن ديكساميثازون، الذي يُستخدم كمضاد للالتهاب في أمراض أخرى مثل التهاب المفاصل، خفض معدل الوفيات بنحو الثلث بين أسوأ الحالات لمرضى كوفيد-19 ممن أُدخلوا المستشفيات.

وأضاف هانكوك لـ«سكاي نيوز» أنه يزيد بالفعل فرص الشفاء بصورة كبيرة للغاية.. إنه أحد أفضل الأنباء التي وردت إلينا خلال هذه الأزمة برمتها.

وتابع أن متوسط الأشخاص الذين يمكن للشخص المصاب أن ينقل لهم العدوى أقل من واحد في جميع المناطق، لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن إنجلترا أو المملكة المتحدة بأكملها.

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