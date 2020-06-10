40 عملاً بأول مهرجان إلكتروني لمسرح الدمى في العراق

المصدر: بغداد - رويترز

اختُتمت في البصرة بالعراق أنشطة المهرجان الدولي الإلكتروني الأول لمسرح الدمى الذي نظمه، على مدى يومين، قسم التربية الفنية بكلية الفنون الجميلة في جامعة البصرة بمشاركة دول عربية وأجنبية.

وقال مدير المهرجان سيف الدين الحمداني، إن المهرجان تلقى العديد من العروض من دول عربية وأجنبية عديدة مشاركة، وإن العروض المسرحية والأنشطة قُدمت بأساليب ممتعة وكانت دروساً عملية في مجالات الدمى والعرائس المتنوعة.

ومن بين العروض فاز بجائزة أفضل أداء صوتي في المهرجان عرض (نمور) العراقي للمخرج المسرحي الشاب عبدالحسن نوري عباس (36 عاماً)، الذي أدى بصوت مميز دور ببغاء ونمر في عرض فريد عن فيروس كورونا والغابة.

وكان الموضوع الرئيس للدورة الأولى للمهرجان، هو فيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتشاره. وقال مدير المهرجان سيف الدين الحمداني «هذه هي بدايتنا الأولى، وهي على الإنترنت. بالطبع، هذه ظروف غير معتادة للغاية، لكل بلدان العالم».

وأضاف الحمداني «حاولنا أن نصنع الابتسامة من داخل البيوت. تعرفون أن هنالك حالة نفسية، حالة اجتماعية في داخل الأسرة، ما تعودت الآن على نظام جديد. بهذا النظام حاولنا ندخل البيت». وتلقت اللجنة أكثر من 40 عملاً جرى عرضها على لجنة تحكيم دولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news