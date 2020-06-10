مؤرّخ هولندي: «كورونا» سيحد من أنانية الجيل الجديد

المصدر: لندن - رويترز

يعتقد المؤرّخ الهولندي روتخر بريخمان، أن تشجع جائحة فيروس كورونا الجيل الأصغر سناً على النأي عن ثقافة الأنانية، إذ يرغب الشبان الآن في ممارسة وظائف تمكنهم من مساعدة الآخرين.

وأصبح بريخمان (32 عاماً)، الذي يقول في أحدث كتبه (الجنس البشري)، إن الناس بوجه عام طيبون وليسوا أشراراً، شخصية شهيرة العام الماضي، عندما قال لجمهور من الأثرياء في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، إنه ينبغي لهم أن يدفعوا المزيد من الضرائب.

وقال إنه يشعر أن أزمة «كورونا» تظهر أن هناك تغيرات تحدث، وأن هناك «تحولاً يطرأ على روح العصر» بالنسبة للجيل الأصغر سناً. وأضاف «نمضي الآن إلى عصر من نوع جديد يتعلق أكثر بالخدمة العامة، بالتعاون، وبالأساس، بما هو لائق».

وتابع قائلاً إن الحكومات نشرت قوائم بالوظائف الضرورية خلال الأزمة، وهو ما قد يكون له تأثير هائل على جيل بأكمله. وأضاف «إذا نظرت إلى هذه القوائم، ستتساءل، أين مديرو صناديق التحوط؟ أين المصرفيون أو خبراء التسويق؟».

وأكد أنه بات من الواضح أن من يقومون بالوظائف المهمة هم العاملون في التمريض والتعليم والصحافة. كما توقع بريخمان تراجعاً في السفر بعد الوباء وتقديراً أكبر من الناس للقيم المحلية.

ورداً على سؤال عما إذا كانت المصافحة والعناق سيختفيان بعد الأزمة وشهور من التباعد الاجتماعي، قال بريخمان «لا أعتقد أن بإمكانك القضاء على التصافح أو العناق، خصوصاً العناق».

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