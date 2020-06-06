بعد اكتشاف كورونا في 10 مزارع.. هولندا تبدأ بإعدام حيوانات المنك

المصدر: أمستردام - رويترز

بدأت مزارع لتربية حيوانات المنك في هولندا بتنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها؛ بعد مخاوف من أن ينقل عدد منها أصيب بفيروس كورونا المرض إلى البشر.

وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه اكتشفت حالات إصابة بفيروس كورونا في 10 مزارع تربي حيوانات المنك للحصول على فرائها.

وقالت المتحدثة فريدريك هيرمي «سيتم إخلاء وتطهير جميع مزارع تربية المنك التي توجد بها إصابات، ولن يحدث ذلك في المزارع الخالية من الإصابات».

وأمرت الحكومة يوم الأربعاء الماضي بالتخلص من 10 آلاف من حيوانات المنك، بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعاً للمرض على المدى الطويل.

وفي البداية أصيب عدد من حيوانات المنك بفيروس كورونا من القائمين عليها في أبريل الماضي. وفي مايو كشفت الحكومة عن حالتي إصابة بشريتين مصدرهما حيوانات مريضة، وهما الحالتان الوحيدتان المعروفتان لانتقال الفيروس من حيوان لإنسان منذ بدء التفشي في الصين.

ويتم التخلص من الحيوانات من خلال قيام عاملين في المزارع يرتدون الملابس الواقية باستخدام الغاز ضد أمهات المنك وصغارها.

وتشير الجماعات المعارضة لتجارة الفراء إلى أن الوباء سبب آخر لإغلاق جميع المزارع.

ويقول الاتحاد الهولندي لمنتجي الفراء إن هناك 140 مزرعة لحيوانات المنك في البلاد تصدر ما قيمته 90 مليون يورو (101.5 مليون دولار) من الفراء سنوياً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news