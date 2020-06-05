800 بيتزا الإيطالية تزيد فروعها في الدولة

المصدر: الامارات اليوم

كشفت علامة «800 بيتزا الإيطالية» عن افتتاح أحدث فرع لها في أبوظبي، وذلك مع أكثر من 13 عاماً في المهنة والدعم المستمر من العملاء، وبعد أن توسّعت العلامة في العديد من المواقع الرئيسة في دبي، التي تمتلك فيها سبعة فروع حصرية.

ويقع الفرع الجديد في منطقة مارينا سكوير، ضمن باراجون باي مول في جزيرة الريم، والقريب من العديد من المناطق السكنية والتجارية المهمة، ويعرف عن علامة «800 بيتزا» تقديم أفضل ما لديها من جودة الطعم الإيطالي الأصلي لعشاق البيتزا في الإمارات.

ويمكن لسكان أبوظبي الاختيار من قائمة طعام إيطالية أصليّة، والاستفادة من العديد من العروض الحصريّة من خلال الطلب عبر الموقع الإلكتروني، حيث يحصل عشاق المأكولات الإيطالية على حسم 20% لكل أول ثلاثة طلبات من خلال الموقع الإلكتروني المذكور، كما يحصلون على 10 نقاط لولاء العملاء عند كل طلب، وتشمل القائمة بيتزا مارغريتا كون بوفالا الكلاسيكية (59 درهماً)، والمحضّرة من جبن الموزاريلا وصلصة الطماطم الخاصة بعلامة «800 بيتزا» مع الريحان وزيت الزيتون، إضافة إلى بيتزا الكمأة الكلاسيكية (59 درهماً) مزينة بالكمأة السوداء العطرية المبروشة على قاعدة من جبنة الموزاريلا الدسمة، والبارميزان المبروش والفلفل الأسود المطحون الطازج. وتشتمل القائمة على أطباق مميّزة، مثل مجموعة مختارة من السلطات، مثل سلطة كابريزي الإيطالية، التي تقدم مع جبنة الموزاريلا الطازجة، إلى جانب أطباق الحلويات الإيطالية، مثل حلوى التيراميسو، وإضافة إلى تقديم الوجبات الإيطالية.

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