«تشيبرياني الإيطالي» في جزيرة ياس

المصدر: الامارات اليوم

أعلنت إدارة مطعم تشيبرياني الإيطالي في مرسى ياس مارينا أبوظبي عن إعادة افتتاح أبوابه لاستقبال الضيوف، وهو المطعم الذي طالما اشتهر بتقديم أشهر الأصناف الإيطالية المحضّرة من مكونات طازجة، التي ترافقها خدمة ذات مستوى راق، وأجواء فخمة، تكتمل مع إطلالة المطعم على مياه مرسى ياس مارينا.

ويشتهر مطعم تشيبرياني الإيطالي بتقديمه تجربة تناول طعام خارج المنزل مميزة، التي تظهر من خلال قائمة الطعام التي تمزج بين وصفات الأطعمة الإيطالية التقليدية العائلية التي تشتهر بها إيطاليا، والوصفات المبتكرة التي تحمل جميعها توقيع أشهر الطهاة الإيطاليين في مطعم تشيبرياني.

وسيتمكن الضيوف من تناول الطعام في التراس الخارجي الرحب المطل على مياه مرسى ياس مارينا، أو ضمن الأقسام الداخلية للمطعم الشهير بتصميمه الداخلي على شكل قمرة السفينة الإيطالية التي تبحر في عالم المذاقات.

يذكر أنه تم إعادة افتتاح مطعم تشيبرياني بعد التأكد من تطبيق كل الإرشادات الوقائية من الدوائر المحلية، وبعد زيادة إجراءات الصحة والسلامة والنظافة، وتحديد مسافات التباعد الاجتماعي، وذلك لضمان أمتع الأوقات للضيوف من العائلات الأصدقاء في أجواء تحفّها السلامة والرفاهية، وينصح المطعم الضيوف بالحجز المسبق لتناول الطعام داخل المطعم، وبالطلب باكراً بالنسبة لخدمة استلام الطلبات الخارجية.

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