خبراء ينصحون بالأرز البني: الأبيض يفقد عناصره الصحية

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

يعتبر الأرز خبز المائدة في عصرنا الحديث، والذي قلما تخلو منه وجبة، وهو يتوافر بنوعين أو لونين؛ هما الأرز الأبيض والبني، وهنا قد يتساءل المرء عن الفرق بينهما، وما هو النوع الأكثر فائدة.

يؤكد خبراء تغذية أن الأرز البني هو الأفضل للصحة من الابيض لأسباب عدة، حيث إنه يتم تلميع الأرز الأبيض أثناء عملية المعالجة، أي تتم إزالة الجلد الفضي الغني بالمغذيات وقشره الأساسي، وذلك بغرض تقليل وقت الطهي والاحتفاظ به لفترة أطول، ولكنه يفقد بذلك العديد من العناصر والمواد والمعادن والفيتامينات القيمة، التي كانت به بسبب هذا التقشير. وتتطابق القيم الغذائية في 100 غرام من الأرز الأبيض والبني غير المطهي تقريباً، ويحتوي كلا النوعين على نحو 350 سعرة حرارية، كما أن محتوى البروتين 7 غرامات يتطابق في كلا النوعين، ولكن يختلف محتوى الكربوهيدرات بشكل طفيف (78 غم للأرز الأبيض، 74 غم للأرز البني). وهناك اختلافات كبيرة في المواد الغذائية الدقيقة، مثلاً يحتوي الأرز الأبيض على 6 ملليغرامات من الكالسيوم و23 ملليغراماً في الأرز البني، ويختلف محتوى المغنيسيوم أيضاً؛ حيث يصل بالأرز الأبيض إلى نحو 64 ملليغراماً، ويصل في الأرز البني إلى 157 ملليغراماً، واعتماداً على جميع هذه المعطيات فإن الأرز البني هو أكثر صحة من النوع الأبيض، ولكن كلا النوعين من الأرز صحي ومناسب أيضاً لفقدان الوزن.

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