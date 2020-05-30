لقاح صيني لـ«كورونا» قد يكون جاهزاً بنهاية العام

المصدر: هونغ كونغ - رويترز

ذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالصين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن لقاحاً صينياً للوقاية من فيروس كورونا المستجد قد يكون جاهزاً لطرحه في الأسواق قريباً، ربما في نهاية العام الجاري.

وتلقى أكثر من 2000 شخص يشاركون في تجارب لقاحات طورها كل من معهد ووهان ومعهد بكين للمنتجات البيولوجية.

ووفقاً لما ذكرته اللجنة على موقع ويتشات أمس، يمكن أن يكون هناك لقاح جاهز للسوق قريباً، ربما في نهاية العام الجاري أو أوائل 2021.

ودخلت اللقاحات التي طورها المعهدان المرحلة الثانية من التجارب السريرية. ويتبع المعهدان مجموعة سينوفارم الحكومية للأدوية والتي تشرف على إدارتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول.

وجسب اللجنة ستكون الطاقة الإنتاجية في معهد بكين للمنتجات البيولوجية ما بين 100 و120 مليون جرعة سنوياً.

ولدى الصين خمسة لقاحات للوقاية من فيروس كورونا المستجد في مرحلة التجارب على البشر. ولم يتسن الوصول لأي من المعهدين أو الشركة للتعليق اليوم السبت.

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