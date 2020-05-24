«روبرتو كافالي» تضيف عطرين جديدين إلى مجموعتها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبحت مجموعة «روبرتو كافالي» السنوية Gold Collection، التي أبصرت النور للمرة الأولى في عام 2016، علامة بارزة في عالم صناعة العطور. وعلى غرار الجهود الكبيرة، فقد بدأ الأمر بفكرة بسيطة لكنها رائدة: «ابتكار مجموعة مختارة من العطور، التي صُممت لتحويلها نفحة مميزة، باستخدام أسمى مكوّنات طبيعية وأكثرها تميّزاً يقدمها العالم».

وباعتبارها رحلة حسيّة متطوّرة عبر المكان والزمان، فإنRoberto Cavalli Gold Collection تقدم مجموعة واسعة من الأهواء والأجواء المزاجية، وهي تشكيلة حقيقية من الروائح التي ستروق للرجال والنساء على حدّ سواء.

وهذا العام، تضيف العلامة التجارية عطرين جديدين مميزين إلى مجموعتها العطرية الفريدة من نوعها. ووقع الاختيار على صانع العطور الشهير بيار كوستناتان غيروس لتصميم العطرين.

فالنسبة لـExquisite Nectar، فقد تم ابتكار عطر فريد من نوعه مستوحى من عسل السدر، أحد أكثر نكهات العسل الثمينة في العالم. ويتميز هذا العطر برائحة باقة من الياسمين والزهور البرتقالية، وهو قد تم إنعاشه بنفحات عطر الطبقة العليا من زيت زهر البرتقال (نيرول) الإيطالي. ويضيف العنبر والخشب الفاخر إلى أسفل العطر، القوة والعمق إلى الرحيق المتوهج والحاد.

تتيمز افتتاحية عطر Sublime Tonka بمزيج رائع من زيت البلسمي والقرفة اللذيذة من مدغشقر. وتضفي هذه المقدمة الجذابة على تركيبة هذا النسيج المركب من نبتة القصعين، التبغ واللبان اللذين يجمعان بسلاسة بين النغمات العطرية والعنبرية والشرقية. ولكن هذا، ليس سوى مقدمة لجذور نفحات عميقة ودافئة لحبوب (التونكا) التي تمنح العطر اسمها.

ويتكامل المظهر الخارجي لـRoberto Cavalli Gold Collection مع العطور الفاخرة والعصرية الذين يجتمعان معاً. فالخط الرصين للقناني والزجاج الداكن بلون الشوكولاتة واللون الذهبي اللامع يمنح شعوراً بالأناقة الراقية. ويُتوّج الغطاء الضخم بختم روبرتو كافالي الذهبي من حيث الأسلوب والجودة. وتُظهر العلبة المزيّنة بطبعة الفهد الذهبي بفخر، أحرف «روبرتو كافالي» المنقوشة.

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