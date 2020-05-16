أطباق من العالم.. صفيحة لحم بعجين

المصدر: الامارات اليوم

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

الصفيحة أو ما تُعرف بلحم بعجين هي عبارة عن أحد الأطباق العربيّة التقليديّة الشعبية، المنتشرة بشكل كبير في الشام (سورية، وفلسطين، والأردن، ولبنان)، وتؤكل ال

صفيحة كوجبة خفيفة أو مقبلات، ومن أنواعها الشهيرة الصفيحة الدمشقيّة، والبعلبكيّة، والحلبيّة، والأرمنيّة، وتُحضر بالعادة من الطحين واللحم، كما تتميز بسهولتها ومناسبتها لشهر رمضان.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news