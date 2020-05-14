صح- خطأ.. تناول الحلويات في رمضان يزيد الوزن

المصدر: ديانا أيوب ــ دبي

كثيرة هي العادات الغذائية والحياتية الخاطئة التي يمارسها الناس خلال شهر رمضان الكريم، بسبب المعلومات غير الصحيحة التي تم تكريسها وتناقلها في ما بينهم. هذه الممارسات الخاطئة قد تفاقم من الصعوبات التي يواجهونها خلال ساعات الصوم، وتزيد من فرص حصول إرباك في الجهاز الهضمي أو الصداع أو حتى زيادة الوزن. تصحيح هذه المعلومات سيغيّر من النظام الغذائي، وكل ما يترتب عليه من ضرر.

الخطأ

يربط البعض بين زيادة الوزن خلال شهر رمضان المبارك وتناول الحلويات، إذ يعتقد أن دخول الحلويات على النظام الغذائي بأصنافها المتنوعة، التي تتميز بسعراتها الحرارية المرتفعة، هو الذي يؤدي الى زيادة في الوزن خلال شهر الصيام.

الصواب

أكدت أخصائية الصحة والتغذية، لمى النائلي، أن الاعتقاد بأن الحلويات تزيد الوزن هو اعتقاد جزئي وليس حقيقياً تماماً، لأن زيادة الوزن جرّاء تناول الحلويات تعتمد على الكمية والنوعية، ولهذا فإن الاعتقاد بأن الحلويات عموماً هي السبب في زيادة الوزن غير دقيق. ولفتت إلى أن طريقة تحضير الحلويات هي التي تحتّم زيادة الوزن، فمن الممكن تحضير حلويات صحية من الفواكه المجففة، أو بالإمكان تحضير الخشاف الصحي مع جوز الهند، إلى جانب الفاكهة المشوية في الفرن، كالتفاح المشوي مع القرفة، فهذه الأصناف تدخل ضمن فئة الحلويات، لكنها تعدّ وجبة خفيفة وصحية. وأشارت إلى أن السعرات الحرارية الموجودة في هذه الأصناف خفيفة، موضحة أن زيادة الوزن جرّاء تناول الحلويات تعتمد على طريقة تحضيرها وحجم القطعة وسعراتها، وتناول الحلويات الرمضانية مرة في الأسبوع لا يؤدي إلى زيادة الوزن، بل تناول الأصناف الرمضانية الغنية بالدهون والسكريات بكمية كبيرة، وعلى نحو يومي، هو الذي يزيد من الوزن.

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