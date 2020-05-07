شوربة برغل بالدجاج

المصدر: الامارات اليوم

في شهر رمضان، تحار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

علينا أن نبدأ الفطور بتناول طبق الحساء الساخن بعد صوم يوم طويل، حيث إنه يقوم بتحفيز الجهاز الهضمي، ليستعد لهضم بقية الأكلات على المائدة، كما أن هذه الشوربة تحتوي على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى الضرورية.

يعد البرغل أحد أنواع الحبوب ضمن مجموعة الكربوهيدرات المعقدة، وهو مصدر ممتاز للألياف، والدجاج يحتوي على بروتينات مهمة تسهم في تعديل المزاج والشعور بالسعادة.

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